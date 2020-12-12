مال وأعمال

البنك الأهلى يقتنص أول نقطة في تاريخه بالدوري الممتاز

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حقق نادي البنك الأهلي أول نقطه في تاريخه بالدوري الممتاز لكرة القدم.

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وتعادل البنك الأهلي أمام نادي وادي دجلة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت قبل قليل.

سجل هدف البنك الأهلي عاصم صلاح في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية.

كان صلاح أمين قد أحرز هدف التقدم لنادي وادي دجلة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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