البنك الأهلى يقتنص أول نقطة في تاريخه بالدوري الممتاز

حقق نادي البنك الأهلي أول نقطه في تاريخه بالدوري الممتاز لكرة القدم. طالع.. حكاية نادي البنك الأهلي.. تأسس في 1951 وفريق الكرة يصعد للممتاز في 2020 وتعادل البنك الأهلي أمام نادي وادي دجلة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت قبل قليل. سجل هدف البنك الأهلي عاصم صلاح في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقبل لحظات من إطلاق صافرة النهاية. كان صلاح أمين قد أحرز هدف التقدم لنادي وادي دجلة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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