أي سي جروب تخطط لبدء تشغيل مشروع لايف مول باستثمارات 600 مليون جنيه

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تعتزم شركة «أي سي جروب» IC Group تشغيل مشروعها التجاري «لايف مول» الذي تقيمه في منطقة المستثمرين الجنوبية بالتجمع الخامس، في الربع الأول من العام المقبل، حيث تعمل الشركة حاليا على تسليم الوحدات للعملاء.
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وفي بيان للشركة قال محمد الشريف مدير عام المبيعات، إن المشروع يقع بمنطقه المستثمرين الجنوبيه بالتجمع الخامس وهوعباره عن مول تجارى منفذ على مساحة 4800 مترمربع ويتكون من دور أرضى ودورين علويين، ويشتمل على 140 محل تجارى وأكثر من70 مخزن، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثماريه للمشروع تقدر بنحو 600 مليون جنيه.
وأضاف أنه يجري حاليا تسليم الوحدات لعدد 180 عميل، كما أنه تم التعاقد مع شركة IC Operation المتخصصة فى اداره المولات والتى قامت بعمل دراسات سوقية للوقوف على نوعية الأنشطة المناسبة للمول بما يتناسب مع احتياجات المنطقة.
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