مراكز اللقاح الأمريكية تتلقى أولى الجرعات صباح الإثنين

سكاي نيوز عربية – أعلنت السلطات الأمريكية، يوم السبت، أن الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر – بايونتيك” ستصل، صباح الاثنين، إلى مراكز التلقيح في كل أنحاء الولايات المتحدة.

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وقال الجنرال جاس بيرنا من عملية “راب سبيد”، التي أنشأتها الحكومة الأمريكية، لضمان تسليم اللقاح ضد كوفيد-19 “بدأت عمليات التوزيع” وستصل “الشحنات الأولى صباح الاثنين”.

وأضاف “نحن واثقون بنسبة 100% من الناحية التنفيذية من أننا سنسلم اللقاح للأمريكيين” في هذا الموعد.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مساء الجمعة، عقب الموافقة الطارئة من السلطات الصحية، إن الجرعات الأولى من اللقاح ستقدم في غضون 24 ساعة، أي يوم السبت.

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لكن شركة فايزر قالت إن الدفعات الأولى لن تغادر مصنعها في ميشيجن قبل يوم الأحد.

وأوضح الجنرال بيرنا عن هذه المرحلة الأولى من حملة التلقيح التي ستشمل حوالى ثلاثة ملايين شخص “يمكننا أن نتوقع تلقي 145 موقعا في الولايات اللقاح الاثنين، و425 موقعا إضافيا الثلاثاء. والمواقع الـ66 الأخيرة ستتلقى اللقاح الأربعاء”.

ولفت إلى أنه لم يتم “تجهيز أي دفعة من اللقاحات” قبل الحصول على الضوء الأخضر من وكالة الأدوية الأمريكية مساء الجمعة.

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