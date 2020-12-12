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اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

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سكاي نيوز عربية – في أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، سجلت اليابان، يوم السبت، أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة، مع استمرار الارتفاع في عدد الحالات خلال فصل الشتاء.

إصابات كورونا في العالم تتجاوز 69.14 مليون والوفيات مليون و575595

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3041، حسب ما ذكرت وكالة .

يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.

وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

وحتى الآن، فقد نحو 2588 شخصا حياتهم في اليابان، بسبب وباء “كوفيد-19”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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