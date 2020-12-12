- 1/3
- 2/3
- 3/3
سكاي نيوز عربية – في أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد، سجلت اليابان، يوم السبت، أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة، مع استمرار الارتفاع في عدد الحالات خلال فصل الشتاء.
إصابات كورونا في العالم تتجاوز 69.14 مليون والوفيات مليون و575595
وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن إجمالي الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 3041، حسب ما ذكرت وكالة .
يشار إلى أن 621 حالة إصابة جديدة، تم تسجيلها في العاصمة اليابانية طوكيو، السبت.
وفي حين كانت اليابان بعيدة تماما عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.
وحتى الآن، فقد نحو 2588 شخصا حياتهم في اليابان، بسبب وباء “كوفيد-19”.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.