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إصابات كورونا في الولايات المتحدة تقترب من 16 مليونا

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سكاي نيوز عربية – توشك إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، من الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 16 مليون حالة خلال أيام، على الرغم من قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد.

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ويقترب عدد الوفيات بوباء كورونا في الولايات المتحدة، من تخطي حاجز 300 ألف وفاة، حسب ما ذكرت وكالة .

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح باستخدام لقاح كورونا الذي أنتجته شركتا “فايزر” و”بيونتيك”، ومن المنتظر بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للقضاء على الوباء.

وكان الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد نشر تغريدة مساء الجمعة على تويتر، جاء فيها: “إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ”، ووعد الأمريكيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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