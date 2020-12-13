مال وأعمال

بريطانيا تخطط لحزمة إنقاذ للصناعات الأكثر تضررا من الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق

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_ ذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن وزراء الحكومة البريطانية يخططون لحزمة إنقاذ “بمليارات الجنيهات” للصناعات الأكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

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وقالت الصحيفة إن المقترحات تشمل صفقات لمزارعي الأغنام والصيادين وشركات تصنيع السيارات وتوريد الكيماويات الذين ستتعطل تجارتهم أو ستفرض عليهم تعريفات جمركية من الاتحاد الأوروبي بعد الأول من يناير.

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة ما بين 8 مليارات و 10 مليارات جنيه.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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