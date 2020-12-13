الشرقية للدخان تدرس تسويق منتجات تسخين التبغ بالتصنيع المباشر أو بالتعاون مع شركة عالمية

فاروق يوسف _ كشف هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني، عن أن الشركة تعتزم تصنيع وتسويق منتجات تسخين التبغ، إما بالتصنيع المباشر، أو عبر التعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع خلال العام القادم.

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وقال في تصريحات لحابي: سنشهد تواجد الشركة الشرقية للدخان في سوق منتجات التبغ الحديثة خلال العام القادم، وسيكون حسم أمر التصنيع خلال الفترة المقبلة.

أضاف: إن الشركة رصدت 1.1 مليار جنيه استثمارات جديدة سيتم توجيهها نحو إحلال وتجديد ماكينات تصنيع السجائر، وزيادة القدرة الإنتاجية، والتركيز على سوق معسلات النكهات، وتبغ سجائر اللف، وتعزيز الحصة السوقية في جميع قطاعات التصنيع.

وتابع أن الشركة تعمل على تعزيز تواجدها كإحدى أكبر شركات التبغ، وصاحبة الريادة في معظم الأسواق، وقد حققت نتائج إيجابية جيدة خلال الربع الأول من العام، منها 10% نموًّا في الأرباح، متوقعًا أن يأخذ الربع الثاني من العام منحنى تصاعديًّا.

وأشار إلى أن الشركة تجري مراجعة التكاليف بصفة دورية، بهدف الحفاظ على نسب الربح والنمو المستهدفة، وفي حالة وجود احتياج لزيادة بعض أسعار المنتجات، يتم رفعها وفقًا لنتائج المراجعة، منوهًا إلى أن الشرقية رفعت أسعار 6 أصناف من منتجاتها حتى الآن.

وردًّا على سؤال حول خطط الشركة للاستفادة من الأصول غير المستغلة، قال أمان إنه تم تأسيس لجنة للاستثمار العقاري لدراسة فرص الاستثمار المتاحة من أصول الشركة التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات، مضيفًا أن جميع الحلول مطروحة لتطوير هذه الأصول، سواء لطرحها للمستثمرين بنظام الشراكة، أو البيع أو حتى التأجير.

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