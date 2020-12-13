العاصمة الإدارية تطرح عقود مقاولات بقيمة 100 مليون دولار

بكر بهجت _ تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح عقود مقاولات بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل نحو 1.6 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال بالبنية التحتية الخاصة بالشق التكنولوجي، بحسب المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا بالشركة، مشيرا إلى أن تلك الأعمال ضمن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

طالع.. العاصمة الإدارية تستثمر 390 مليون جنيه في مشروعات التكنولوجيا بالعام الجاري

أضاف خليل في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن العقود التي سيتم طرحها خلال العام المقبل تأتي لاستكمال أعمال الشبكات والإنشاءات الخاصة بالمراكز التي سيتم من خلالها إدارة المدينة، لافتا إلى أن إجمالي العقود الموقعة بالقطاع سيرتفع إلى 250 مليون دولار.

ونقلت نشرة «دوت الخليج» الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، الأسبوع الماضي عن رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قوله إن الشركة استثمرت نحو 25 مليون دولار – نحو 390 مليون جنيه – في أعمال التكنولوجيا خلال العام الجاري، موزعة على مشروعات الشق الرقمي التي تتضمن مركز التحكم والسيطرة الأمني ومركز إدارة المدينة ومركز بيانات العاصمة، والشبكات التي تتولى إنشاءها الشركة المصرية للاتصالات.

وبلغت قيمة عقود المقاولات الموقعة بمشروعات التكنولوجيا خلال العام الحالي 150 مليون دولار – ما يعادل 2.4 مليار جنيه – وكان مقررا أن يتم تنفيذها بالكامل، إلا أن التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، وصعوبات الاستيراد دفعت الشركة إلى مد فترة تنفيذ تلك الأعمال، وذلك بالتوافق مع قرار تأجيل انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي.

وتصل تكلفة نموذج الشراكة الخاص بالبنية التحتية للشبكات والاتصالات بالمرحلة الأولى من المشروع، إلى نحو 8 مليارات جنيه، موزعة بين 4 مليارات جنيه تكلفة المقرات والمباني والأعمال الكهروميكانيكية التي ستتولى شركة العاصمة الإدارية تنفيذها، و4 مليارات أخرى لمد الشبكات والخدمات التي ستتولاها الشركات.

لفت خليل إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع التكنولوجيا تسير بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الشركات، وذلك تأهبا لاستقبال الحكومة في المقرات الجديدة، موضحا أنه حتى الآن لم تطرأ أية زيادات في التكلفة، وتعمل الشركة وفق الأسعار التي تم وضعها مع بداية التنفيذ الخاص بمراكز التحكم والسيطرة، وأيضًا أعمال الشبكات.

وفي المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وقعت شركة العاصمة الإدارية حتى الآن 218 عقدًا مع المطورين، تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها، منها 65 عقدًا لأنشطة سكنية، وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية.

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