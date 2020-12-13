العاصمة الإدارية تطرح عقود مقاولات بقيمة 100 مليون دولار

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بكر بهجت _ تعتزم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية طرح عقود مقاولات بقيمة 100 مليون دولار، ما يعادل نحو 1.6 مليار جنيه، لتنفيذ أعمال بالبنية التحتية الخاصة بالشق التكنولوجي، بحسب المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا بالشركة، مشيرا إلى أن تلك الأعمال ضمن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
طالع.. العاصمة الإدارية تستثمر 390 مليون جنيه في مشروعات التكنولوجيا بالعام الجاري
أضاف خليل في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» إن العقود التي سيتم طرحها خلال العام المقبل تأتي لاستكمال أعمال الشبكات والإنشاءات الخاصة بالمراكز التي سيتم من خلالها إدارة المدينة، لافتا إلى أن إجمالي العقود الموقعة بالقطاع سيرتفع إلى 250 مليون دولار.
ونقلت نشرة «دوت الخليج» الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، الأسبوع الماضي عن رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قوله إن الشركة استثمرت نحو 25 مليون دولار – نحو 390 مليون جنيه – في أعمال التكنولوجيا خلال العام الجاري، موزعة على مشروعات الشق الرقمي التي تتضمن مركز التحكم والسيطرة الأمني ومركز إدارة المدينة ومركز بيانات العاصمة، والشبكات التي تتولى إنشاءها الشركة المصرية للاتصالات.
وبلغت قيمة عقود المقاولات الموقعة بمشروعات التكنولوجيا خلال العام الحالي 150 مليون دولار – ما يعادل 2.4 مليار جنيه – وكان مقررا أن يتم تنفيذها بالكامل، إلا أن التبعات التي نجمت عن ظهور فيروس كورونا، وصعوبات الاستيراد دفعت الشركة إلى مد فترة تنفيذ تلك الأعمال، وذلك بالتوافق مع قرار تأجيل انتقال الوزارات إلى الحي الحكومي.
وتصل تكلفة نموذج الشراكة الخاص بالبنية التحتية للشبكات والاتصالات بالمرحلة الأولى من المشروع، إلى نحو 8 مليارات جنيه، موزعة بين 4 مليارات جنيه تكلفة المقرات والمباني والأعمال الكهروميكانيكية التي ستتولى شركة العاصمة الإدارية تنفيذها، و4 مليارات أخرى لمد الشبكات والخدمات التي ستتولاها الشركات.
لفت خليل إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع التكنولوجيا تسير بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الشركات، وذلك تأهبا لاستقبال الحكومة في المقرات الجديدة، موضحا أنه حتى الآن لم تطرأ أية زيادات في التكلفة، وتعمل الشركة وفق الأسعار التي تم وضعها مع بداية التنفيذ الخاص بمراكز التحكم والسيطرة، وأيضًا أعمال الشبكات.
وفي المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، وقعت شركة العاصمة الإدارية حتى الآن 218 عقدًا مع المطورين، تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها، منها 65 عقدًا لأنشطة سكنية، وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية.
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