سموحة يبدأ الاتفاق مع شركات المقاولات لتنفيذ المشروع السكني الرياضي بالعلمين الجديدة

بكر بهجت _ بدأ نادي سموحة الرياضي في الاتفاق مع شركات المقاولات التي ستتولى إقامة المشروع السكني الرياضي الذي سيقيمه في مدينة العلمين الجديدة، على أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام المقبل فور الانتهاء من التراخيص اللازمة، وفق محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية.

طالع.. المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 130 فدانا لنادي سموحة بقيمة 1.5 مليار جنيه

أضاف عامر في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن النادي بدأ فعليًّا في الإجراءات الخاصة بالإنشاءات، من خلال الاتفاق مع المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات وبالتوازي مع ذلك يجري إنهاء الموافقات والتراخيص اللازمة، حتى يتم البدء في المشروع وإنهاؤه وفق الجدول الزمني المخطط له والذي سيكون خلال 4 سنوات من الآن.

وفي شهر أكتوبر الماضي كشفت جريدة «دوت الخليج» عن إصدار هيئة المجتمعات العمرانية موافقتها على تخصيص 133 فدانًا في العلمين الجديدة لنادي سموحة، لإقامة مشروع سكني متكامل وفرع للنادي، مقسمة إلى 90 فدانًا للشق السكني و43 فدانًا للنادي، وتم بالفعل استلام الأرض، والبدء في إجراءات التنفيذ.

وتصل القيمة الإجمالية للأرض إلى نحو 1.5 مليار جنيه، تم سداد 150 مليون جنيه منها قيمة الدفعة المقدمة لإجمالي المساحة، وسيتم سداد باقي سعر الأرض على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية أولها سيتم سداده في مارس المقبل، وتقدم النادي بطلب لزيادة فترة سداد الأرض إلى نحو 6 سنوات، ولم يتم البت في الطلب حتى الآن.

وأشار عامر إلى أن الأرض تأتي ضمن خطة النادي لفتح أفق جديد أمام الأعضاء وتوفير احتياجاتهم السكنية، وذلك في مدينة عمرانية ذكية جديدة مثل العلمين الجديدة التي أطلقتها الدولة ويجري العمل على تنفيذها وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن النادي ومجلس إدارته لن يتوانى عن توفير احتياجات الأعضاء.

ويمتلك نادي سموحة فرعين أحدهما في وسط الإسكندرية والثاني في مدينة برج العرب ليصبح الفرع الثالث بمدينة العلمين الجديدة، وطلب مجلس إدارة النادي من هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على 70 فدانًا أخرى مجاورة للأرض التي حصل عليها، إلا أن الهيئة أبلغته بضرورة الانتظار للطروحات المقبلة بالقرب من الأرض المخصصة له، وذلك وفق خطة الطروحات التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وتتضمن خطة النادي على الأرض إنشاء 4500 وحدة سكنية موزعة على مرحلتين، حيث يتضمن المشروع 60 عمارة سكنية بارتفاع 4 أدوار، يجري التفاوض حاليًا على زيادتها، وتبلغ النسبة البنائية 20% من الأرض المخصصة للشق السكني، بما يعادل نحو 18 فدانًا، والمساحة المتبقية ستكون للمناطق الخضراء والطرق الداخلية.

وطرح النادي المرحلة الأولى من المشروع للبيع لأعضاء النادي وتم بيعها بالكامل، حيث تضم تلك المرحلة 2100 وحدة، بمساحات تتراوح بين 110 و 150 مترًا، على أن يتم تسليم تلك المرحلة خلال عامين ونصف العام وفق الاتفاق مع العملاء.

وفي تصريحات له مؤخرًا قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إن مدينة العلمين الجديدة بها مشروعات متنوعة من الأبراج والجامعات والأحياء السكنية، والتي تجذب الطبقات كافة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من المرافق الأساسية للمرحلة الأولى، مع إنشاء برج أيقوني جديد في أقصى المنطقة الجنوبية، مع الانتهاء من 7 كيلومترات من الممشى السياحي، ما يمثل 50% من الممشى، إلى جانب المناطق الترفيهية التي من المخطط افتتاحها بالعام المقبل.

وأعلن رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة المهندس أسامة عبد الغني، عن الانتهاء من الهيكل الهندسي لعدد 15 برجًا سكنيًّا، بتكلفة إنشائية 38 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء أيضا من إنشاء عدد من الكليات التي تعمل حاليًا في المدينة، ومنها جامعة العلمين الدولية التي تضم 7 كليات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع العلمين، وتعمل الآن على أرض الواقع 5 كليات تم وضعها علي خريطة التعليم الدولية.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج