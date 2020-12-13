جرين ريفر تتفاوض على 35 فدانا في الشيخ زايد

بكر بهجت _ دخلت شركة جرين ريفر للتنمية العقارية في مفاوضات للحصول على قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 20 إلى 35 فدانًا في مدينة الشيخ زايد، لإقامة مشروع سكني متكامل عليها باستثمارات قيمتها 350 مليون جنيه، وفق المهندس حسام السرجاني رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تفاضل حاليًا بين 3 قطع أراضٍ، ومن المقرر حسم التفاوض والحصول على أرض المشروع قبل نهاية العام الجاري.

أضاف السرجاني أن الشركة وضعت خطة توسعية في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، تتناسب مع استراتيجيتها ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة التي تلائم الملاءة المالية للشركة، وترتكز على معدلات طلب عالية، موضحًا أن «جرين ريفر» فضلت بدء أول مشروعاتها في السوق العقارية بمنطقة غرب القاهرة نظرًا لحجم الطلب في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تواجد شريحة العملاء المستهدفين للشركة.

وقال السرجانى إن الشركة تستهدف تطوير مشروع عمراني بفكر مختلف يتناسب مع متطلبات شريحة العملاء المستهدفة في تلك المنطقة، والتي ترتكز على الإسكان الفاخر وتضم نماذج معمارية متميزة تواكب التطور الذي تشهده السوق العالمية فى البناء والتشييد.

مباحثات مع 6 شركات إيطالية للدخول في شراكة استراتيجية

وكشف عن تفاوض الشركة مع 6 شركات إيطالية عالمية لعمل بروتوكول مبدئي معها لتكوين شراكة استراتيجية بمشروعات الشركة في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، بجانب إضافة مزايا تنافسية لمشروعات الشركة المزمع تنميتها مستقبلًا.

وتوقع السرجاني أن تشهد منطقة غرب القاهرة زيادة فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال العام المقبل، بالتزامن مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها المشروعات السياحية وافتتاح المتحف الكبير وتوجه المطورين للمناطق المحيطة، وضخ استثمارات جديدة في تلك المنطقة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة «جرين ريفر» للتنمية العقارية إلى أن سوق العقارات يحتاج إلى مرونة خلال الفترة الحالية بهدف امتصاص تداعيات كورونا، والتي أثرت على مبيعات شركات التطوير العقاري ونتائج أعمالها خلال 2020، والذي يتطلب حلولًا جديدة ومبتكرة لزيادة المبيعات التعاقدية، بالإضافة إلى وضع دراسات سوقية تتناسب مع توجهات السوق العقارية.

أشار السرجاني إلى أن كثرة المعروض في السوق حاليًا ظاهرة صحية للحفاظ على توازن العرض والطلب ومحفز للمطورين لتقديم مزايا تنافسية بمشروعاتهم، بالإضافة إلى أن العميل هو المستفيد الأول من تنوع المشروعات العقارية وإتاحة الفرص له للاختيار بين أكثر من مشروع يتوافق مع رغبته الشرائية.

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