هيتاشي تبيع وحدة الأجهزة المنزلية بالخارج لأرجيليك التركية مقابل 300 مليون دولار

_ أوردت صحيفة نيكي اليوم الأحد، أن هيتاشي اليابانية تعتزم بيع أنشطة الأجهزة المنزلية بالخارج إلى أرجيليك التركية المنتجة للإلكترونيات الاستهلاكية مقابل حوالي 300 مليون دولار، على أن تشارك في إدارتها.

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ونشرت الصحيفة دون ذكر مصدر أن المجموعة الصناعية اليابانية تستهدف تحسين الأرباح من خلال الصفقة مع الشركة التركية – التي لها شبكة أعمال في أوروبا وإفريقيا – وذلك عن طريق زيادةالمبيعات من الأجهزة التي تحمل اسم هيتاشي.

تقدر قيمة الأنشطة الخارجية لوحدة هيتاشي للأجهزة المنزلية بنحو 500 مليون دولار، بحسب نيكي. وأضافت الصحيفة أن الوحدة تبيع أجهزتها في الصين وجنوب شرق آسيا، لكن 80 بالمئة من الإيرادات من اليابان.

وتابعت أن الصفقة تأتي مع تسريع هيتاشي خطى التخارج من أنشطة وأنها تستهدف تعزيز وحدة الأجهزة المنزلية في مواجهة منافسة محتدمة من الشركات الصينية.

وقال متحدث باسم هيتاشي “لا يستند التقرير إلى إعلان من جانبنا”.

وأضاف “نجري دراسات شتى لتحسين قيمة شركتنا، لكن قرارا محددا لم يصدر”.

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