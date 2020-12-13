محمد مصطفى: 25 شركة تتنافس على 115 ألف متر أرض في المنيا الجديدة

بكر بهجت _ طرح جهاز مدينة المنيا الجديدة أراضي بمساحة إجمالية 115 ألف متر مربع، موزعة على 5 قطع، منها 4 صغيرة وواحدة كبيرة، لإقامة مشروعات خدمية وإدارية وتجارية وتعليمية، وعمراني متكامل، بحسب المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، مشيرًا إلى أن تلك القطع يتنافس عليها نحو 25 شركة.

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أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن القطعة الأولى مساحتها 3795 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري، والثانية بمساحة 9101 متر مربع لإقامة معهد عالي، والقطعة الثالثة بمساحة 1677 مترًا مربعًا وستكون بنشاط خدمي ترفيهي، والرابعة بمساحة 6761 مترًا مربعًا وسيتم تخصيصها لإقامة مدرسة، لافتًا إلى أن تلك الأراضي تأتي إلى جانب قطعة الأرض البالغة مساحتها 93 ألف متر مربع، والتي يجري تخصيصها حاليًا لإقامة مشروع عمراني متكامل.

وتابع مصطفى أنه من المتوقع أن يتم البت في العروض التي تقدمت بها الشركات والاختيار من بينها خلال يناير المقبل، حيث يجري حاليًا دراسة العروض والمفاضلة بينها، على أن يتم إعلان أسماء الشركات التي تم التخصيص لها خلال النصف الأول من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد المساحات الجديدة التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ مساحة المدينة الجاري التعامل عليها نحو 6000 فدان باستثمارات قائمة 6 مليارات جنيه، من إجمالي مساحة 32 ألف فدان، تشمل 2.77 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و333.12 مليون جنيه بمباني الخدمات، و529 مليون جنيه بقطاع مياه الشرب، ووصلت قيمة موازنة جهاز المنيا الجديدة للعام المالي الحالي نحو 365 مليون جنيه مقابل نحو 500 مليون جنيه للعام المنتهي في 30 يونيو 2020، بخلاف المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

عامر جروب أنهت إجراءات خفض مساحة الأرض وستبدأ في تنفيذ المشروع

وقال رئيس الجهاز إن مدينة المنيا الجديدة شهدت تخصيص عدة أراض لصالح شركات تطوير عقاري، منها عامر جروب، وأرضك للتطوير العقاري، وحصلت الأخيرة على قرار بتخصيص 310 أفدنة لإقامة مشروع عمراني، في حين تم تخصيص قطعة أرض لشركة نادي وادي دجلة الرياضي، لافتًا إلى أن شركة عامر للتنمية انتهت من إجراءات خفض المساحة إلى 45 فدانًا بدلًا من 110 أفدنة، وتم اعتماد القرار من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بشركة أرضك للتنمية العمرانية، قال رئيس الجهاز إن الأرض الخاصة بالشركة لم يصل للجهاز أي قرار بشأنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، ما يعني أنها لا تزال في حوزة الشركة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم سداد المتأخرات الخاصة بالأرض من قبل الشركة.

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وخلال الأشهر الماضية دخلت شركة أرضك للتنمية العمرانية في مفاوضات مع مستثمرين بالقطاع الطبي وأيضًا الفنادق والتعليم للدخول كشركاء على 40% من المشروع السياحي الذي تقيمه في المنيا، ضمن الحلول التي وضعتها الشركة بشأن المشروع، والتي تشمل أيضًا رد جزء كبير من الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية في حالة عدم الموافقة على تأجيل سداد المتأخرات المتراكمة على الشركة.

وتستهدف الشركة تنفيذ المشروع البالغة مساحته 310 أفدنة على 6 مراحل رئيسية، خلال 7 سنوات على أن يتم الانتهاء منه عام 2026 وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع نحو 14 مليار جنيه، ويضم المشروع أنشطة خدمية وتجارية وتعليمية متعددة منها مدارس دولية وجامعة ومستشفى ومراكز طبية وناد رياضي وآخر اجتماعي على أن تصل نسبة الشق السكني 60%، والأنشطة الأخرى 40%.

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