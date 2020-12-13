إيديتا: صندوق kingsway fund frontier خفض حصته إلى 15.22%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، عن قيام صندوق kingsway fund frontier consumer franchises بخفض حصته في رأس المال من 17.7% إلى 15.22%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن kingsway fund frontier قام ببيع عدد 18 مليون سهم من أسهم إيديتا للصناعات الغذائية بقيمة إجمالية 166.5 مليون جنيه.

وأشارت أن متوسط سعر البيع بلغ 9.25 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس سيكورتيز بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 6.67% وهي kingsway fund.

الجدير بالذكر أن مصرف كوانتم للاستثمار يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية إيديتا للصناعات الغذائية بنسبة 41.815%، يليه kingsway fund frontier بنسبة 15.22%، ثم سمير برزي نائب رئيس مجلس الإدارة بنسبة 0.0152%.

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