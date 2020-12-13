منصف مرسي: القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة رهان المستثمرين بالربع الأول من 2021

رنا ممدوح _ توقع منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن تقود القطاعات الأكثر تأثرًا خلال جائحة كورونا موجة الصعود المرتقبة بالربع الأول من عام 2021، ومنها العقارات والسياحة.

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ورجح مرسي استمرار تحرك مؤشرات البورصة المصرية بصورة عرضية بين مستويات 10850-11100 نقطة خلال الأيام المتبقية من عام 2020، نتيجة لغياب المحفزات الجوهرية المنعشة للتداول.

وأرجع انخفاض فرص تحقيق مكاسب في آخر أسبوعين من ديسمبر الجاري، إلى التزامن مع موسم الإجازات المحلية والعالمية التي تسبب انخفاضًا بأحجام التداولات بشكل عام، وأيضًا قيام المستثمرين بتقفيل مراكز لهم تمهيدًا لاستقبال العام الجديد.

وأوضح أن المستثمرين فضلوا تأجيل خططهم الاستثمارية للعام الجديد، خاصة أن آخر ربع من العام الجاري لم يشهد محفزات جوهرية، أو إطلاق مشروعات ترفع من القيم السعرية للأسهم.

وأضاف مرسي، أن من ضمن الأسباب التي تدفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 للضعف وعدم التماسك أمام المكاسب الطفيفة، تأخر الإعلان عن نتائج أعمال البنك التجاري الدولي CIB.

وقال: “على الرغم من استبعاد أن تؤثر النتائج بشكل أو بآخر في حركة مؤشر EGX30 إلا أن إصدارها يعود بالإيجاب على شهية المستثمرين المتعاملين على السهم، خاصة أنه صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر”.

واستبعد الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي أي كابيتال، أن تتأثر مصر وغيرها من أسواق المال الناشئة بالحزم التحفيزية المرتقبة للاقتصاد الأمريكي، والمقرر مناقشتها خلال أيام.

الحزمة التحفيزية للاقتصاد الأمريكي تنعش الاستثمار عالميًّا ولا تؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة

وتبلغ خطة التحفيز الأمريكية في مواجهة جائحة كورونا وفقًا لعدد من الصحف الأجنبية، نحو 4.5 تريليون دولار (2.3 تريليون من المركزي الأمريكي + 2.2 من مجلس النواب)، وهي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مرسي، أن قوة أداء الاقتصاد المصري تقلل من احتمالة التأثر، مستندًا إلى ذلك بالتقارير الدولية والعالمية والتي وضعت نظرة إيجابية ومستقرة له أثناء جائحة كورونا، مقارنة بباقي الدول المناظرة.

ووضع نظرة مستقرة تجاه أداء البورصة المصرية وأسواق المال الناشئة خلال عام 2021، بدعم من آمال الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وهدوء حدة جائحة كورونا وعدد إصاباتها المتزايد بالدول الأوروبية.

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