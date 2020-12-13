تضاؤل آمال البورصة المصرية في كسر مستويات جديدة أواخر أيام 2020

رنا ممدوح _ تضاءلت آمال المتعاملين بسوق المال المصرية في تحقيق مكاسب جديدة خلال الشهر الجاري، بعد انقضاء أول أسبوعين من شهر ديسمبر 2020 بصورة عرضية دون تغيير بين مستويات 10850 – 11100 نقطة.

واستبعد رؤساء شركات ومحللون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، أن يطرأ تغيير على مسار مؤشرات البورصة مقارنة بالنصف الأول من ديسمبر الجاري، كما استبعدوا أن يكون الحديث عن الحزم التحفيزية للاقتصاد الأمريكي واقتراب إقرارها عنصر ضغط على أسواق المال الناشئة، ومن ضمنها مصر.

ورأى المشاركون، أن الأداء العرضي سببه ضغوط داخلية، منها غياب المحفزات الجوهرية عن البورصة المصرية بالربع الأخير من العام، وأيضًا تزامنه مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، والتخوف من العودة لفرض إجراءات احترازية جديدة.

ووضع المشاركون نظرة تفاؤلية تجاه سيناريو البورصة في عامه الجديد 2021، متوقعين صعود القطاعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، ومنها القطاعان العقاري والسياحي، آملين بعودة قريبة للاستثمارات الأجنبية داخل سوق الأسهم.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

الجدير بالذكر أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10987 نقطة، وكان المستثمرون الأجانب الأكثر بيعًا وسجلوا صافي بيع بمبلغ 269 مليون جنيه.

إيهاب رشاد: البورصة تنتظر انتعاش التداول بدفع من آمال زيادة حصة الأجانب

حسين الشربيني: انخفاض حصة الأجانب من التداول اليومي يحصر البورصة بقالب عرضي حتى نهاية العام

منصف مرسي: القطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة رهان المستثمرين بالربع الأول من 2021