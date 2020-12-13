محمد العبار يتنحى عن منصب رئيس إدارة إعمار ليتفرغ لشئون الشركة اليومية

سي إن إن _ استقال محمد العبار من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” ليتفرغ بدلاً من ذلك ” لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشئون الشركة” التي أسسها في 1997، في منصب المدير العام.

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وفي مذكرة لسوق دبي المالي، استشهدت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، بقاعدة تنظيمية تحظر “الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة”.

وقالت المذكرة إن القرار جاء بناء على طلب العبار، حيث سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة “إعمار” الآن جمال بن ثنيه، بينما سيشغل أحمد جاوه منصب نائب الرئيس.

ويأتي هذا بعد أن صرح العبار في مطلع الأسبوع الماضي، أن “إعمار”، وهي أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، أوقفت أعمال البناء الجديدة بعد أن أدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة إلى زيادة المعروض في المدينة، بحسب ما ذكره تقرير لبلومبرج.