طارق فايد: بنك القاهرة يجتذب نحو 40 ألف تاجر في الدفع عبر QR code

أمنية إبراهيم _ أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن البنك يحتل مرتبة متقدمة في نشر رمز الاستجابة السريع QR Code ونجح في الاستحواذ على قاعدة واسعة من التجار والموزعين، تقارب نحو 40 ألف تاجر، موضحًا أن عمليات التوعية المستمرة بأهمية التحول الرقمي، وأزمة جائحة فيروس كورونا، ساهمًا في زيادة معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل ملحوظ في العام الجاري.

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وقال إن الأزمات تخلق فرصًا، وأن استعداد البنوك منذ عدة سنوات، ساهم في الاستفادة من هذه الفرص في زيادة حجم المعاملات الرقمية، مؤكدًا على احتياج Ecosystem إلى التطوير المستمر.

الأزمات تخلق فرصًا.. وكورونا ساهمت في زيادة معدلات الاستخدام بالسوق

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إلى أن القطاع المصرفي المصري يمتلك نحو 35 مليون بطاقة بنكية، ونحو 18 مليون محفظة هاتف محمول، مضيفًا أن التوسع في نشر ماكينات ونقاط القبول الإلكتروني وزيادة عددها يساعد بصورة أكبر على زيادة معدلات الاستخدام.

وتابع إنه على مستوى العملاء والتجار فإن البنوك تتبنى خططًا وبرامج ترويجية وتسويقية وحوافز للتشجيع على زيادة معدلات الاستخدام.

وشدد فايد، على أن الهدف الرئيسي الذي يدفع في اتجاهه البنك المركزي المصري المصري وتسعى إليه البنوك، هو زيادة اعتماد العملاء على القنوات المصرفية الإلكترونية ورفع حجم المعاملات، للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، مؤكدًا أن زيادة عدد ماكينات ونقاط القبول وإتاحتها في جميع أنحاء ومحافظات الجمهورية يعد من ضمن المحاور التي تعمل على تحقيق هذا الهدف.

وقال فايد، إن إعفاءات البنك المركزي المصري المصري للعملاء من رسوم وعمولات معظم الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة الماضية ضمن إجراءات محاصرة انتشار فيروس كورونا، كانت ميزة هامة ساهمت بشكل مؤثر في تشجيع الأفراد وكذلك التجار والمنافذ على استخدام الوسائل المصرفية الإلكترونية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن التحول الرقمي يعد أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية مصرفه، حيث يركز البنك على تحقيق المزيد من التوسع في نشر أدوات قبول الدفع الإلكتروني.

وحقق بنك القاهرة طفرة في نشر رمز الاستجابة السريع QR Code، بصفته أحد البنوك الحاصلة على ترخيص قبول الدفع من خلاله، إذ بلغ عدد التجار الذين استحوذ عليهم البنك نحو 17.5 ألف تاجر في نهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيان نتائج أعمال البنك عن الربع الثالث من عام 2020.

وقال فايد لحابي، إن بنك القاهرة بدأ في التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية في آخر 3 سنوات، وقام بعمل إعادة هيكلة لمنتج المحفظة الإلكترونية “قاهرة كاش” عبر إضافة عدد واسع من الخدمات والخصائص، كاشفًا عن بلوغ عدد المحافظ الذكية بالبنك نحو 600 ألف محفظة، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة اتصالات مصر يدير بموجبها البنك نحو 2 مليون محفظة تابعة للشركة.

وأكد فايد، أن بنك القاهرة يركز على زيادة عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية والدفع عبر المحمول، في ضوء توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز نظم المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على تداول أوراق النقد، مشيرًا إلى أن معدل استخدام محفظة الهاتف المحمول لدى البنك شهد تطورًا ملموسًا، ليتجاوز عدد المحافظ النشطة والفعالة التي تستخدم بصفة منتظمة النسبة المحددة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 10%.

وتوقع فايد، تحقيق بنك القاهرة طفرة في نسبة مستخدمي الخدمات الإلكترونية من عملاء خلال عام 2021.

وكشف بنك القاهرة، مؤخرًا، عن ارتفاع عدد عملاء خدمتي الإنترنت والموبايل البنكيين، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 342% مقارنة بإعداد المستخدمين في نهاية ديسمبر عام 2019، ليبلغ 39.372 مستخدم بنسبة تفعيل تصل إلى 60% وبإجمالي عدد معاملات وصل إلى63.047 ألف معاملة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أن التحول الرقمي هدف أساسي في استراتيجية بنك القاهرة، لما له من دور إيجابي في تحقيق الشمول المالي، مؤكدًا أن حصول البنك على رخصة البنك المركزي المصري المصري لقبول المدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS، تفتح آفاقًا جديدة للنمو في سوق الدفع الإلكتروني، وتتكامل مع خطة البنك لتأسيس شركة للمدفوعات الإلكترونية.

إعفاءات البنك المركزي المصري للعملاء من الرسوم والعمولات في فترة الأزمة شكلت محفزًا قويًّا

وأشار فايد، إلى أن حزمة المبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ بداية تداعيات كورونا لتعزيز مجالات الدفع الإلكتروني سواء عن طريق إلغاء الرسوم وتيسير الاشتراك للعملاء لفترة، أو تقديم حوافز للبنوك لنشر ماكينات POS ورمز الاستجابة السريع QR Code وكذلك ماكينات الصراف الآلي، هدفها الرئيسي تنشيط التعاملات المالية عبر القنوات التكنولوجية وتحفيز وتشجيع الأفراد للاعتماد على البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية في أداء معاملاتهم المالية.

وأطلق البنك المركزي المصري المصري مبادرة ضخمة لتنشيط السداد الإلكتروني بحوافز كبيرة في أواخر شهر مايو 2020، تهدف لنشر نقاط البيع الإلكتروني ورمز الاستجابة السريع QR code وتوزيعها جغرافيًّا في جميع محافظات مصر.

زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية ورفع حجم المعاملات هدف رئيسي

وأقر المركزي صرف حافز عن كل نقطة بيع إلكترونية يتم تركيبها يتراوح بين 1500 جنيه و4000 جنيه طبقًا لنوع الماكينة وموقعها الجغرافي، كما خصص حافز تنشيط بواقع 0.5% من إجمالي قيم معاملات البيع والشراء التي تتم عبر الماكينات، تخصص للبنوك القابلة لمدة 3 أشهر، ويصرف الحافز للبنوك التي قامت بتحصيل شهري 6 آلاف جنيه لنقاط البيع في المحافظات فئة أ، و12 ألف جنيه لنقاط المحافظات فئة ب، وذلك عن جميع نقاط البيع التي قام البنك بتشغيلها.

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