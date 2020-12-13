يحيى أبو الفتوح: البنوك حققت نتائج إيجابية في مبادرة السداد الإلكتروني

أمنية إبراهيم _ قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن زيادة البنك المركزي المصري لمستهدفات مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني، ومد فترة الحوافز، خطوة جديدة تدعم تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، والسعي المستمر للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية لتقليل تداول أوراق النقد، ومواكبة التطورات على الساحة المصرفية العالمية.

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وأضاف أبو الفتوح، أن البنوك المستفيدة حققت نتائج إيجابية في مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني على مدار الشهور الماضية، وتواكب ذلك مع تنامي حجم استخدامات الأفراد لقنوات الدفع والسداد الإلكتروني في ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن هناك تحسنًا ملموسًا في حجم وأعداد المستخدمين للخدمات المصرفية الإلكترونية خلال عام 2020.

تحسن ملموس في أعداد المتعاملين في الخدمات المصرفية الإلكترونية في 2020

وكشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، منتصف الأسبوع الماضي، عن نشر البنوك المشاركة في مبادرة نشيط السداد الإلكتروني نحو 156 ألف ماكينة POS حتى نهاية شهر أكتوبر 2020، ليرتفع إجمالي ماكينات نقاط البيع في مصر إلى نحو 356 ألف ملكينة، كاشفًا عن استهداف البنك المركزي المصري الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال 3 سنوات.

وأكد أبو الفتوح، لحابي، أن البنك المركزي المصري شجع البنوك وأعطى دفعة قوية للتوسع في نشر نقاط القبول الإلكتروني، عبر المبادرة التي يتحمل تكلفتها بشكل كامل، إلى جانب صرف حوافز للبنوك.

وقال أبو الفتوح، إن البنك الأهلي حقق تطورًا ملموسًا في أعداد المتعاملين بالخدمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن عدد العملاء المشتركين بخدمة الإنترنت البنكي يتجاوز 4 ملايين عميل، ويسعى البنك بصفة مستمرة لتحويلهم إلى حسابات مُفعلة تستخدم ويعتمد عليها في أداء المعاملات بشكل دائم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك ينتهج خطة للتوسع في منظومة التحول الرقمي تعتمد على عدة محاور، من ضمنها عقد اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني، الأمر الذي يساعد على نشر نقاط القبول ويشجع المتعاملين على إجراء المعاملات المالية عبر القنوات التكنولوجية.

وأكد أبو الفتوح، أن تعزيز التحول الرقمي يعد من أهم أولويات البنك الأهلي ليواكب الثورة التكنولوجية عالميًّا، ولذا يحرص على تطوير وإتاحة خدمات جديدة بصفة مستمرة عبر مختلف القنوات الإلكترونية، مستفيدًا من قوة البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن باقة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك الأهلي لعملائه تضمن لهم أعلى معايير الأمان وتأمين البيانات، علاوة على سهولة وسرعة تنفيذ المعاملات التي توفر عناء الذهاب لفروع البنك أو مقار تقديم الخدمات، خاصة في ظل الظروف الحالية في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن التعاون مع المؤسسات بمختلف المجالات وخاصة المقدمة للخدمات كثيفة الإقبال لتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني، يعمل على الحد من الازدحام والتكدس داخل المقار، مع إتاحة تنفيذ المعاملة في وقت وجيز وبأقل جهد.

خطة متكاملة لتوسيع وتسريع التحول الرقمي عبر اتفاقيات التحصيل الإلكتروني مع المؤسسات

وأكد أبو الفتوح، أن البنك يتبنى خطة تستهدف تحفيز العملاء على استخدام القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية المختلفة دون الحاجة لزيارة صالات الفروع، بما يساهم في تخفيف العبء على موظفي الفروع والعملاء المضطرين للتردد عليها.

وفي أواخر يونيو الماضي، وقع البنك الأهلي المصري 3 بروتوكولات تعاون مع كل من: فوري وأمان وخالص للمدفوعات، استهدف من خلالها إتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS، في إطار خطة البنك لتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني.

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وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، في اجتماعه يوم 29 نوفمبر الماضي، مد فترة حافز مبادرة تنشيط السداد الإلكتروني، حتى نهاية يونيو القادم، بدلًا من ديسمبر الجاري، لتشجيع البنوك والشركات والتجار على نشر نقاط القبول والتوسع في المعاملات الإلكترونية، كما رفع المركزي، مستهدفات المبادرة إلى 300 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، بتكلفة إجمالية تزيد على مليار جنيه يتحملها بالكامل.