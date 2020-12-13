مصر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن سكر خام برازيلي

_ أظهرت وثيقة اطلعت عليها ، أن شركة السكر والصناعات التكاملية طرحت مناقصة يوم السبت لشراء 50 ألف طن من سكر القصب البرازيلي الخام.

طالع.. حظر استيراد السكر الأبيض والخام 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين

تُقدم العروض في موعد أقصاه 19 ديسمبر.

فرضت مصر حظرا مؤقتا على واردات السكر الخام والأبيض في مسعى لحماية الصناعة المحلية لكن يمكن السماح باستيراد بعض الكميات الاستثنائية بشرط الحصول على موافقة وزيري التموين والتجارة.