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_ أوضحت مسودة مقترح حكومي اطلعت عليها اليوم الأحد، أن ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء وحتى العاشر من يناير مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.
طالع.. عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون
وجرى إعداد المسودة قبل اجتماع يُعقد في وقت لاحق خلال اليوم بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقيادات الولايات.
ومن شأن المقترح أن يسمح فقط لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات بالإضافة للبنوك.
وبحسب المسودة، ستُغلق المدارس أيضا بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.
وتفرض ألمانيا قيودا جزئية منذ ستة أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة.
وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقترح حكومي بإغلاق معظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير في ألمانيا بسبب الجائحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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