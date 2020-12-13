مال وأعمال

مقترح حكومي بإغلاق معظم المتاجر من 16 ديسمبر إلى 10 يناير في ألمانيا بسبب الجائحة

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_ أوضحت مسودة مقترح حكومي اطلعت عليها اليوم الأحد، أن ألمانيا تخطط لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء وحتى العاشر من يناير مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

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وجرى إعداد المسودة قبل اجتماع يُعقد في وقت لاحق خلال اليوم بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقيادات الولايات.

ومن شأن المقترح أن يسمح فقط لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات بالإضافة للبنوك.

وبحسب المسودة، ستُغلق المدارس أيضا بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.

وتفرض ألمانيا قيودا جزئية منذ ستة أسابيع، أغلقت فيها الحانات والمطاعم، في حين ظلت المتاجر والمدارس مفتوحة.

وفرضت بعض المناطق بالفعل إجراءات أكثر صرامة مع تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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