جريدة دوت الخليج تجمع الأعداد الخاصة في باب جديد وتتيح تصفحه مجانا لمدة 24 ساعة

تسهيلا على جمهور القراء.. جمعت جريدة دوت الخليج الأعداد الخاصة المميزة التي أصدرتها منذ خروجها للنور أبريل 2018، في باب خاص.

يضم الباب الأعداد المميزة التي أصدرتها دوت الخليج سواء في الأحداث والفاعليات المهمة، أو التي غطت فيها قضية جوهرية معينة.

ومن بين الأعداد الخاصة التي يضمها الباب الجديد، “العابرون للحدود”، “أقل من فقاعة”، “النمو الذكي”، “في إنتظار الصقور”، “تحدي الربح”، “اقتصاد جديد”، “شهور اليقين”، “هي”، “كتفا بكتف”، “فرص رقمية”، “صوت أفريقيا”، “موعد مع الصندوق السيادي”، “منتهى المنافسة”، “سباق بلا حواجز”، “قياس التفاؤل”، “أيام البترول”، “الإعداد للتعافي”، “رهان الطلب”، “نظرة مستقرة”، وأخيرا “أسئلة الجودة”.

وتتيح جريدة دوت الخليج تصفح الباب الجديد مجانا لمدة 24 ساعة.

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