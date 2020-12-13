أكسا لتأمينات الحياة تطرح وثيقة لضمان مستوى المعيشة حال الإصابة بمرض السرطان

أعلنت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر عن طرح منتجها الجديد “Cancer Protect”، والذي يستهدف رفع حماية مستوى المعيشة خصيصًا في حالة الإصابة بمرض السرطان.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المنتج الجديد مصمم بهدف تقديم الدعم المادي من أجل مساعدة مرضى السرطان وعائلاتهم على الحفاظ على نمط الحياة التي يعتادونها.

وسوف تقدم الخطة التأمينية -التي سوف تغطي الأعمار من 21 وحتى 50 عامًا لمدة 15 سنة بقسط ثابت- ميزة دفع نسبة من مبلغ التأمين في الحالات المبكرة من مرض السرطان ودفع المبلغ كاملاً في الحالات المرضية المتقدمة.

وتتيح وثيقة “Cancer Protect” أيضًا إمكانية الاستفادة من خدمة الرأي الطبي الاستشاري الإضافي في التشخيص والعلاج من أطباء متخصصين في الخارج، بما يضمن حصول المرضى على أفضل الآراء والاستشارات الطبية والعلاجات المتاحة، وسوف تتاح هذه الخدمة مرتين كل عام طول مدة الوثيقة من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة.

وقال، أيمن قنديل العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، إن الشركة تتفهم تمامًا مدى أهمية إطمئنان عملائها على قدرتهم في رعاية عائلاتهم وتوفير مستوى معيشي أفضل مهما بلغت التحديات التي قد تواجههم في المستقبل.

وأضاف، أن وثيقة “Cancer Protect” تساعد في التخفيف من وطأتها من حيث وجود أكسا كشريك لمساندة العميل مادياً مما يتيح له الحفاظ على مستوى معيشي مستقر .

ومن المتوقع أن تتيح وثيقة “Cancer Protect” عددًا من الخيارات الجديدة أمام مرضى السرطان الذين تتزايد أعدادهم باستمرار.

وقال خالد الشعراني نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، إن الشركة حريصة على تقديم دعم وحماية خصيصاً لأحد الامراض الخطرة الأكثر شيوعاً في مصر من خلال منتج تأمين على الحياة خاص بمرضى السرطان تحديدًا، خاصة وأنها تقوم بمتابعة استفسارات العملاء وطلباتهم ورصد البيانات الإحصائية الخاصة بالرعاية الصحية بهدف تحديد احتياجات السوق.