مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتفقان على تمديد مفاوضات اتفاق بريكست

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وكالات _ أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم أنهما اتفقا في اتصال هاتفي على تمديد المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من التكتل.

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وكان من المنتظر أن يصدر قرار نهائي بشأن هذه المفاوضات لكن هذا القرار تأجل مرة أخرى.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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