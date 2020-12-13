كيما تتحول للخسارة مسجلة صافي بمبلغ 414.8 مليون جنيه في 3 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة الصناعات الكيماوية المصرية- كيما، إلى الخسارة مسجلة صافي بمبلغ 414.842 مليون جنيه، في خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مقابل 80.072 مليون جنيه صافي أرباح بالربع المقارن.

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في حين صعدت إيرادات النشاط الجاري وفقاً لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 637.294 مليون جنيه، وذلك من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 65.106 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وسجلت كيما مجمل ربح بمبلغ 2.651 مليون جنيه خلال نفس الفترة ، مقابل 3.816 مليون جنيه مجمل خسارة بالفترة المماثلة.