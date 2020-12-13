العربية لاستصلاح الأراضي تحصل على 1.9 مليون جنيه مقابل بيع معدات وسيارات ومهمات خردة

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رنا ممدوح _ أعلنت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، عن بيع بعض المعدات والسيارات والمهمات الخردة الخاصة بها بقيمة 1.887 مليون جنيه.
طالع.. العربية لاستصلاح الأراضي: وزارة الري أسندت للشركة أعمال تنفيذ بقيمة 20.7 مليون جنيه
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن عملية البيع تمت من خلال جلسة المزاد العلني المنعقدة الخميس الماضي.
وحققت العربية لاستصلاح الأراضي أرباحاً بلغت 760.5 ألف جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 627.8 ألف جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 79.07 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 194.08 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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