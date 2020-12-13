إم بي للهندسة تدرس فرصة استحواذ تضاعف أعمالها 4 مرات

رنا ممدوح _ توقعت شركة إم بي للهندسة، أن تسفر عملية الاستحواذ على شركة تعمل في ذات المجال في حال إتمام المرحلة الحالية للمفاوضات، عن زيادة لحجم أعمال الشركة لأكثر من أربع أضعاف مدعوماً بزيادة في محفظة المنتجات وتعظيما للقنوات البيعية على المستوى المحلي والدولي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الإدارة تنظر في الوقت الراهن فرصة المساهمة في عملية الاستحواذ وتقوم بدراسة مدى جدوى وفاعيلة تلك المساهمة على الصعيد المالي والتشغيلي لحسن تلك المفاوضات.

وأشارت إم بي للهندسة أن هذه العملية سوف تخضع إلى أحكام المادة 44 من قواعد القيد والإفصاح وسيتم إتخاذ جميع الإجراءات والتقيمات اللازمة لهذا الشأن.

وبحسب البيان، فأن إدارة الشركة قد راعت مبدأ الحيطة والحذر في الإفصاح عن تلك المفاوضات، حيث أنها لم تنتهي بعد وإيماناً منها بأن الإفصاح يجب أن يكون بعد الانتهاء عن مرحلة الدراسة والمفاوضات، بالإضافة إلى الإفصاح عن مفاوضات في المراحل الأولية قد يأتي بتأثير سلبي على العملية التفاوضية.

ولفتت إدارة إم بي للهندسة أنها اتبعت إجراءات وأحكام المادة 43 من قواعد القيد والإفصاح في إدارتها لهذا الشأن ومحتفظة بسجل الأشخاص الذين لديهم معلومات عن هذه المفاوضات طبقاً لأحكام المادة.

بالإضافة إلى ذلك أفصحت إدارة إم بي للهندسة عن وجود عملية تفاوضية للاستحواذ على شركة في نفس ذات المجال فور ورود استفسار من قطاع الإفصاح في البورصة المصرية عن وجود أخبار جوهرية عن أداء الشركة.

وتؤكد إدارة الشركة أنه في حال نجاح عملية المفاوضات ستكون عملية الاستحواذ مرهونة بالحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية بالإضافة إلى ذلك سيتم الإفصاح عن أي مستجدات بهذا الشأن طبقاً للقواعد المنظمة لذلك.

لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة إعتبارًا من الساعة 12:30 من جلسة تداول يوم 13/12/2020