مشتريات المؤسسات العربية تصعد بالبورصة أعلى مستوى 11000 نقطة وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمؤسسات العربية.

طالع.. تضاؤل آمال البورصة المصرية في كسر مستويات جديدة أواخر أيام 2020

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11003 نقطة، محققاً صعوداً بنسبة 0.15%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.11%، وأغلق عند مستوى 62.67 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.85%، و 0.69% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.155.510 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 39.818 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 76 شركة مقابل تراجع 70 في حين لم تتغير أسعار 40.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.246 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 11.959 مليون جنيه، مقابل 1.712 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 9.229 مليون جنيه، منها 8.571 مليون جنيه للمؤسسات، و658.073 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بمبلغ 1.017 مليون جنيه، منها 577.978 ألف جنيه للمؤسسات، و439.2 ألف جنيه للأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 87.9% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على3.91% والعرب على 8.2% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.23% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.76%.

وتصدر سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.64%، تلاه سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 7.20%، ثم سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 6.87%.

في حين تصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.08%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 5.54%، ثم سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس بنسبة 4.72%.

توقع محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن تستهدف البورصة خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر اختراق مستوى 11100 نقطة، خاصة مع تحسن أداء أغلب الأسهم.

ويري إسماعيل، إن حدة القوى البيعية أصبحت اقل تأثيراً مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، وهو ما دفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 للعودة أعلى مستويات 11000 نقطة بجلسة اليوم.

ورجح في حال حدوث سيناريوا اختراق المقاومة لأعلى، سوف يتغير الاتجاه الى صادع، ويستهدف منطقة المقاومة الرئيسية 11,500 نقطة على الأقل.

وقال هذه الرؤية ستظل قائمة طالما نتداول أعلى مستوى الدعم القوي 10,900 نقطة.

ومن جانبه جدد عبد الحميد إمام محلل مالي بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، رهانة على قطاع البتروكيماويات في تحقيق معدلات نمو جديدة على المدى القصير، وبدعم من آمال إصدار قرار خفض أسعار الغاز المنتظر.

وأشار إمام، أن أحجام السيولة خلال جلسات الأسبوع الجاري، ستحدد مدى قوى السوق وقدرتها على التعافي بالربع الأول من العام القادم 2021.

وتوقع استمرار الحركة العرضية لمؤشرات البورصة المصرية حتى نهاية العام الجاري.