رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج الألواح الشمسية

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الألواح الشمسية.

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حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد مصطفى، المشرف على قطاع المشروعات القومية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بدراسات الجدوى الخاصة بإنشاء هذا المشروع الهام.

وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لهذا المشروع لا يتوقف عند تنفيذه، وإنما استمرار العمل فيه، وفتح آفاق لتصدير المنتجات وتسويقها.

من جانبه، عرض وزير الدولة للإنتاج الحربي تقريرا تناول الخطوات التنفيذية للبدء في إقامة هذا المشروع.

ولفت إلى أن هناك العديد من الشركاء الدوليين الذين يتحمسون للمشاركة إلى جانب مصر في تنفيذ هذا المشروع، وكلها من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والشرائح والقوالب.

وأوضح أن المشروع من المقرر أن يتضمن إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومستلزمات صناعة الألياف الضوئية، والألومنيوم، والإلكترونيات.

كما عرض مقترحات تمويل إنشاء هذا المشروع، وملخصا لأهدافه، وخطوات التنفيذ.