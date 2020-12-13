متوسط سعر الدولار يستقر حول 15.75 جنيه للبيع

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شاهندة إبراهيم – استقر متوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، حول مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
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وسجل متوسط الدولار تحركا ضئيلا للغاية لأعلى، بمقدار 0.28 قرش، ليبلغ 15.6575 جنيه للشراء ونحو 15.7575 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وكان متوسط سعر صرف العملة الأمريكية قد سجل بختام تعاملات الخميس الماضي، 15.6547 جنيه سعر الشراء و15.7547 جنيه سعر البيع.
وعلى صعيد أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرت العملة الخضراء في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و154.74 جنيه للبيع.
كما ثبت سعر الدولار في بنوك: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي والمصرف العربي الدولي والإسكندرية وعوده مصر وكريدي أجريكول، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن ختام الأسبوع الماضي.
وحافظ الدولار على مستواه في البنك العربي الإفريقي الدولي، بالغًا نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
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