محمود محيي الدين يقدم توصيات لصنع السياسة العامة في عالم شديد التغير

دوت الخليج – قدم الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، مجموعة من التوصيات التي تتبع عند صنع السياسة العامة في عالم “شديد التغير”.

محمود محيي الدين يكتب.. أنفاق وأنوار

وخلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتغييرات موازين القوى العالمية” بافتتاح مؤتمر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، نصح محيي الدين بالتمييز بين الاتجاهات العالمية والتغيرات العارضة في صنع السياسات العامة والاقتصادية والاجتماعية، والتمييز بين ظروف المخاطرة وظروف اللا يقين عند القيام بالتوقعات.

وتابع: وأيضًا الارتباط بين هذه المخاطر والفرص، وفهم تغيرات العولمة والصراعات والفرغات الدولية، وعدم الاكتفاء بمؤشر واحد أو مجموعة قاصرة لفهم الصورة الكلية للأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والبيئي في المجتمع.

وأضاف: “لذلك على صانع القرار الاعتماد على مؤشرات التنمية المستدامة بما يشبه لوحة مؤشرات القيادة”، مشيرا أيضًا إلى أهمية التنسيق في أداء السياسات العامة والعمل المؤسسي والنظر من خلال ما يسمى “بالبراجمتية المبدأية” للتعامل مع المعضلات التي نراها وذلك لأن أفكار المدارس الاقتصادية التي نشأت في القرن الماضي غير كافية للتعامل مع التحديات والفرص الناتجة عن التغير الحالي في العالم.

كما تحدث محيي الدين عن أولويات السياسات العامة، التي برزت على المستوى العالمي، قائلًا إنها تشمل: التعايش مع الوباء من خلال دعم قطاع الخدمات الصحية في العلاج والوقاية، وجهود منع تحول الركود الاقتصادي إلى كساد ممتد، وتجنب تحديات ازدياد الديون عالميا، وتبني سياسيات التحول الرقمي، وإعادة النظر في روابط سلاسل القيمة والتجارة، و تحديد دور الدولة للاستجابة لتلك التحديات، وأخيراً إدراج الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وذلك بربط أهداف سياسات الأزمة قصيرة المدى بأهداف السياسات العامة في المستقبل.

أدارت الجلسة: الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس جامعة القاهرة، بمشاركة الدكتورة روبرتا جاتي، كبيرة الاقتصاديين في مجال التنمية البشرية بالبنك الدولي، والدكتور. عادل عبد اللطيف، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير البحوث والدراسات العربية.