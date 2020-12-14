مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع وسط طلب أقل على الملاذات مع بدء استخدام اللقاح

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– تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1833.21 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة أيضا لتسجل 1838.10 دولار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، “حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب.

“لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي.”

طالع.. تفاصيل اليوم الأول لرحلة توزيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة

بدأت يوم الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.

لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر يوم الاثنين بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة مسجلا 1016.57 دولار وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2325.65 دولار للأوقية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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