الإنتاج الصناعي التركي يقفز 10.2% على أساس سنوي في أكتوبر

سي إن بي سي _ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 10.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مواصلا الصعود للشهر الخامس على التوالي في تعاف من تباطؤ نجم عن إغلاقات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى يونيو .

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ومقارنة مع الشهر السابق، زاد الإنتاج الصناعي 1.1% في أكتوبر، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.

هذا وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في مارس وتلا ذلك وقف العمليات بمصانع عديدة، ليتراجع الإنتاج 31.4% في أبريل و19.9% في مايو ، ثم يبدأ التعافي في يونيو .