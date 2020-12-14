- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الإنتاج الصناعي التركي 10.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مواصلا الصعود للشهر الخامس على التوالي في تعاف من تباطؤ نجم عن إغلاقات مكافحة جائحة فيروس كورونا حتى يونيو .
طالع.. عجز ميزان المعاملات الجارية التركي يسجل 273 مليون دولار في أكتوبر
ومقارنة مع الشهر السابق، زاد الإنتاج الصناعي 1.1% في أكتوبر، حسبما ذكر معهد الإحصاء التركي.
هذا وسجلت تركيا أول إصابة بالفيروس في مارس وتلا ذلك وقف العمليات بمصانع عديدة، ليتراجع الإنتاج 31.4% في أبريل و19.9% في مايو ، ثم يبدأ التعافي في يونيو .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الصناعي التركي يقفز 10.2% على أساس سنوي في أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.