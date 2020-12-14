تارجيت للاستثمار ترفع حصتها في الإسماعيلية الجديدة للتطوير إلى 5.5%

رنا ممدوح رفعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية حصتها في رأسمال الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة- من 2.7837% إلى 5.4846%.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قامت بشراء عدد 995 ألف سهم من أسهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير بقيمة إجمالية 23.891 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر الشراء 24.0118 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة هيرميس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم 0.0147% للمساهم عبد اللطيف محجوب .

الجدير بالذكر أن شركة الإسماعيلية للاستثمار تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 85.3686%، يليها شركة تارجيت للاستثمار العقاري بنسبة 5.48%، ثم جيكام المحدودة بنسبة 2.45%.