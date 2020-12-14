أوراسكوم للتنمية توافق على بيع حصتها في نيو سيتي للإسكان مقابل 128.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في جلسته المنعقدة أمس، على بيع حصة الشركة البالغة 35.25% في نيو سيتي للإسكان والتنمية- والمعروفة سابقاً باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني – وهي شركة تابعة لها.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على البيع بمبلغ إجمالي قدره 128.6 مليون جنيه.

وذكرت، أن عملية البيع تأتي ضمن استراتيجية الشركة في بيع عدد من الأصول الغير استراتيجية لتحديد أولويات الشركة وتعزيز الجهود في مجالات الأعمال الأساسية.

يشار إلى أن نيو سيتي للإسكان والتنمية والمعروفة سابقاً باسم أوراسكوم للإسكان التعاوني هي أول شركة مصرية تركز على تطوير وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة داخل مدن مستدامة ومتكاملة في مصر.

وبحسب بيان الشركة، فتمتلك نيوسيتي للإسكان والتنمية مشروعين سكنيين، فقد تم إطلاق أول مشروع في 2007 ويقع المشروع في السادي من أكتوبر على بعد 20 كم غرب القاهرة، ويمتد على مايقرب من 2.60 مليون متر مربع من الأراضي، وهو الآن موطن لأكثر من 40 ألف ساكن.

وتعتبر نيو سيتي مدينة سكنية متكاملة، توفر جميع المرافق والخدمات التي من شأنها خلق مجتمع متكامل بما في ذلك المدارس والعيادات ودور العبادة والمرافق الرياضية والعديد من المرافق الأخرى.

ويمتد المشروع الثاني على أكثر من 8 مليون متر مربع من الأراضي في محافظة قنا بصعيد مصر، ويوفر وحدات إسكان تعاوني عالية الجودة.