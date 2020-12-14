مدينة نصر للإسكان: العمومية وافقت على عقد بيع حصة النصر للمرافق وتجدد 3 سنوات لمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في جلستها المنعقدة أمس، على ابرام عقد بيع كامل مساهمة الشركة في أسهم شركة النصر للمرافق والتركيبات وحوالة حق الرصيد الدائن لدى الأخيرة في 31 يوليو الماضي.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية وافقت على تعديل قرارها الصادر في 10 مارس الماضي والخاص بتوزيع أرباح العام المالي 2019 لرد مبلغ 2.07 مليون جنيه لحساب الأرباح المرحلة قيمة حصة أسهم الخزينة في توزيعات الأرباح.

وأضافت، أن القرار الأخير للعمومية جاء بالموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد مدة المجلس لثلاثة سنوات متتالية.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان، قد وافق في 24 أغسطس الماضي، على العرض المقدم من مستثمر استراتيجي للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات بقيمة 30 مليون جنيه.

ويشمل العرض شراء حصة مدينة نصر للإسكان في رأسمال النصر للمرافق والتي تشمل عدد 12.296 مليون سهم بنسبة 98.37%، وشراء رصيد الدائنة المستحقة لشركة مدينة نصر على شركة النصر للمرافق في 31 يوليو الماضي.