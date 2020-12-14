البورصة تصعد 0.55% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.55%، ليتداول عند مستوى 11063 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.05%، و 1.03% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 129.158 مليون جنيه على 127 شركة من خلال 4.221 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة مقابل تراجع 8 شركات في حين لم تتغير أسعار 67.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.766 مليون جنيه، منها 4.770 مليون جنيه للأفراد، و995.568 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.641 مليون جنيه، منها 1.682 مليون جنيه للأفراد، و959.630 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.124 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 3.130 مليون جنيه، مقابل 6.365 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.41%، تلاه سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 5.44%، ثم سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 5.19%.

في حين تصدر سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم غاز مصر بنسبة 4.60%، ثم سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 2.12%.