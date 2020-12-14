البنك المصري الخليجي يعتمد الموازنة التقديرية لعام 2021 بزيادة 15% في صافي الربح

رنا ممدوح – اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي في جلسته المنعقدة أمس، الموازنة التقديرية لعام 2021، بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 15% عن صافي الربح المتوقع لعام 2020.

طالع.. البنك المصري الخليجي يربح 455.3 مليون جنيه في 9 أشهر

وبحسب إفصاح البنك المرسل للبورصة اليوم، فقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 2021 إلى عام 2024، وذلك بمناسبة قرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.

وحقق البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 أرباحا بعد الضريبة من العمليات المستمرة بلغت 455.26 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 459.67 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة إلى 5.59 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.53 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح البنك خلال الفترة إلى 466.17 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 478.44 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.