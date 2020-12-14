هيرميس مستشار الصندوق السيادي في صفقة الاستثمار بشركتي صافي والوطنية للبترول

أحمد رضوان وياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه وقع اختيار الصندوق على بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، للعب دور مستشاره المالي في صفقة الاستثمار بشركتي صافي والوطنية للخدمات البترولية، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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وأوضح سليمان في لقاء عبر تطبيق زووم مع دوت الخليج، أن الصندوق يستهدف الاستثمار بحصة أقلية تترواح بين 20و 30% في الشركتين، مع جذب مستثمر استراتيجي للحصة المتبقية، مشيرا إلى أن الصفقة تسمح بتخارج جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالكامل من الشركتين.

وقال سليمان، أنه في حال رغبة الشريك في حصة أكبر، فمن الوارد خفض حصة الصندوق المستهدفة إلى ما دون نسبة الـ 20%، مؤكدا أن الهدف الأهم هو جذب استثمارات جديدة للمشروعات والشركات المملوكة للدولة وأجهزتها، بجانب تحقيق قيمة مضافة من الاستثمار سواء من خلال عمليات التطوير والهيكلة، وكذلك التمهيد لتوسيع قاعدة الملكية بصورة أكبر، عبرالطرح بالبورصة.

وتنوه دوت الخليج إلى أنه سيتم نشر المقابلة مع الرئيس التنفيذي للصندوق، عددها المطبوع الأسبوعي الصادر الأحد المقبل.