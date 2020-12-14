بنك saib يطلق الإصدار الجديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد

دوت الخليج – أطلق بنك saib الإصدار الجديد من خدمات الإنترنت البنكي للعملاء الأفراد، والتي تتضمن مجموعة من الخدمات الجديدة بما يتماشى مع خطة البنك لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية.

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وقال عمرو عطالله نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات، في بيان، إن التكنولوجيا المالية ساهمت في تعظيم التوجه نحو التحول الرقمي، مما ترتب عليه إحداث تحول جذري في أنماط العمل المصرفي وكذلك تعزيز جهود تحقيق الشمول المالي، وتنوع وخفض وقت أداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها.

وأكد عطالله، أن الاتجاه المتزايد نحو التحول الرقمي وتسارع وتيرة الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المالية في القطاع المالي يمثل تحديا جديدا للبنوك، مما يُحتّم عليها مواكبة التطور الرقمي، حيث يتوجب تحديد المخاطر التشغيلية وإيجاد سبل للحد منها وأيضا حماية المستخدمين لهذه التكنولوجيا.

من جانبه أوضح عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع وقنوات التوزيع، أن بنك saib يستند إلى قاعدة تكنولوجية في غاية التطوير والتحديث.

وأضاف نصير، أن الإصدار الجديد من خدمة الإنترنت البنكى يتسم بالبساطة والسهولة و الأمان، لافتا إلى أن مراحل العمل على تطوير الخدمات أنطلقت من دراسة احتياجات العملاء الحاليين والجدد، والإطلاع على طبيعة التطبيقات التكنولوجية المصرفية العالمية والمحلية لضمان البدء من حيث أنتهى الأخرون.

فيما أكد محمد علي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار، التزام البنك بتطوير المنتجات والخدمات الرقمية والحفاظ في الوقت نفسه على الجودة.

وتابع أن من أهم مميزات الإصدار الجديد تسهيل إجراء كافة أنواع التحويلات مثل التحويل بين حسابات نفس العميل والتحويل إلى الحسابات الأخرى داخل البنك وخارجه، إصدار شهادات الإدخار وربط الودائع البنكية وكذلك التحويل للمحافظ الإلكترونية لبنوك أخرى مرورا بالتحويلات المالية الدولية وسداد مستحاقات البطاقات الائتمانية وغيرها من الخدمات العديدة والتى ستؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدمات المتعاملين بصورة عامة.

فيما قال عمرو عطالله، إن البنك اتبع معايير لاختيار كفاءات مصرفية من أصحاب الخبرات المتميزة إلى جانب الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لضمان جودة الخدمات وكفاءة الأداء.