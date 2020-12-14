ابن سينا فارما تتصالح مع النقابة العامة للصيادلة مقابل إلغاء الاستثمار بشركة علاجي تك

رنا ممدوح _ قررت شركة ابن سينا فارما، إلغاء القرار الصادر في نوفمبر الماضي، والخاص باعتزامها الاستثمار في شركة علاجي تك المالكة لتطبيق ” علاجي”.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن إجراءات تعديل هيكل الملكية وزيادة رأس المال الذي كان من المزمع ضخة لم تتم بعد.

وقالت الشركة، أنها توصلت لذلك القرار في إطار أرساء قيم الحوار والتشاور والمصلحة المشتركة مع النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية.

وبناء عليه قررت وقف جميع أشكال وإجراءات المقاطعة ووقف كافة الإجراءات القانونية في ضوء هذا الاتفاق.

هذا وثمنت النقابة العامة لصيادلة مصر والنقابات الفرعية الاتفاق وأثنت على موقف ابن سينا فارما.

ومن جانبه أكد الأستاذ محسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، أن الشركة حريضة على العلاقة مع الصيادلة، حيث أن الشركة نشأت لخدمة الصيدلي المصري الذي يعد محور اهتمامها وسبب نجاحها.

كما أكد عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما التزام الشركة بخطتها للتحول الرقمي والتي تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض التكلفة لكل من الصيدلي ولابن سينا فارما بما يخدم نموذج عمل الشركة التي تحقق معدلات نمو إيرادات تفوق معدلات نمو التكلفة بما يسمح بالاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم.

هذا وقد قامت باستثمار مبلغ يقارب 29 مليون جنيه خلال عام 2020 في مشاريع الخدمات الرقمية ومنها تطبيق ابن سينا فارما الذي تم اطلاقة في يوليو الماضي، والذي بلغ عدد مستخدمية إلى أكثر من 5 آلاف صيدلية شهريا.

ووصل حجم المبيعات من خلال التطبيق مايقارن 70 مليون جنيه منذ اطلاقة في يوليو الماضي.

كما تخطط الشركة لإضافة العديد من الخدمات الأخرى قريبا ليصبح التطبيق منصة متكاملة يمكن للصيدلي من خلالها القيام بكل تعاملاته مع ابن سينا فارما.

كما تخطط ابن سينا فارما لاستثمار مايقارب 12 مليون جنيه أهرى في مشاريع الخدمات الرقمية خلال عام 2021.