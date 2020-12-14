مبيعات المؤسسات المحلية والأجنبية تقلص مكاسب البورصة الصباحية إلى 0.3% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، بدفع من مبيعات للمؤسسات المحلية والأجنبية.

طالع.. البورصة تصعد 0.55% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات العرب

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11040 نقطة، محققاً صعوداً بنسبة 0.33%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.33%، ليتداول عند مستوى 11.96 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.99%، و0.86% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 768.485 مليون جنيه، على 175 شركة من خلال 25.222 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 88 شركة مقابل تراجع 36 في حين لم تتغير أسعار 51.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 4.144 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 9.943 مليون جنيه،مقابل 5.798 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بمبلغ 3.$ مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 19.488 مليون جنيه، مقابل 16.087 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.545 مليون جنيه، منها 7.020 مليون جنيه للأفراد، و525.259 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.25%، تلاه سهم ابن سينا فارما بنسبة 6.04%، ثم سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 5.71%.

في حين تصدر سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 5.07%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 4.77%.