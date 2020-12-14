الذهب يرفع خسائره في السوق المحلية ويفقد 4 جنيهات

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شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين بنحو 4 جنيهات، مقارنة بمستويات الجمعة الماضية آخر يوم عمل.
طالع.. أسعار الذهب تتراجع وسط طلب أقل على الملاذات مع بدء استخدام اللقاح
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن عيار 21 الأكثر شيوعًا تراجع اليوم إلى عتبة 798 جنيهًا، في مقابل 802 بإغلاق الجمعة الماضية قبيل إجازة سوق الصاغة.
وهبط عيار 18 إلى منطقة 698 جنيهًا، بينما وصل عيار 24 إلى 898 جنيهًا.
وحقق الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين أول يوم عمل لسوق الصاغة المصرية نحو 6 آلاف و384 جنيهًا.
وأشار نجيب، إلى أن السعر العالمي للملاذ الآمن هبط إلى مستوى 1827 دولارًا للأوقية، مدفوعًا بطرح كميات كبيرة للبيع.
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