اليابان تتجه لإقرار ميزانية إضافية لتخفيف آلام كورونا بقيمة 185 مليار دولار

_ أظهرت مسودة وثيقة اليوم أن من المقرر أن يصادق مجلس الوزراء الياباني غدا الثلاثاء على ثالث ميزانية إضافية للسنة المالية المنتهية في مارس القادم، بإنفاق يبلغ حوالي 19.2 تريليون ين (185 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة.

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تأتي الميزانية الإضافية قبل أسبوع من موعد البت في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة. وستُطرح الميزانيتان معا كميزانية واحدة لمدة 15 شهرا لمساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن كوفيد-19.

ستتسبب خطة الإنفاق هذه في تفاقم عبء دين عام هو الأثقل لأي بلد صناعي في العالم، مما يسلط الضوء على مساعي صناع السياسات لمواصلة إصلاحات مالية تشتد الحاجة إليها تزامنا مع جهود احتواء الجائحة وإنعاش الاقتصاد.

وقالت مصادر إن من المرجح أن يقرر بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع تمديد إجراءات تهدف إلى تسهيل تمويل الشركات في وقت تلقي فيه عودة ظهور إصابات كوفيد-19 بظلالها على التوقعات – وفي مؤشر على أن البنك المركزي المصري يواكب جهود الحكومة لدعم الاقتصاد.

يبلغ حجم الدين العام لليابان مثلي حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الدول المتقدمة بسبب التحفيز الاقتصادي الكثيف على مدى سنوات وتكاليف الضمان الاجتماعي المتصاعدة في ظل الزيادة السريعة لمتوسط أعمار السكان.