باي ناس تتعاون مع فيزا وبنك مصر لإطلاق منصة رقمية لتمكين شركات SMEs

أعلنت شركة “باى ناس paynas ” للخدمات التكنولوجية، عن شراكتها مع شركة فيزا، وبنك مصر، بهدف إصدار أول بطاقة الرواتب ذات العلامات التجارية المشتركة في مصر، وهي أحد الأدوات التي تساعد على تمكين الشركات والصغيرة والمتوسطة من إلغاء الأجور النقدية وتمكين موظفيها من الأدوات المالية.

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وتوفر هذه الشراكة، بطاقة Visa paynas عبر شكبة فروع بنك مصر المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأطلقت باي ناس، منصة رقمية جديدة مصممة خصيصًا لتقديم خدمات مالية وتلبية إحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEs)، وذلك عبر منصة خاصة لإدارة الموارد البشرية والحلول المالية المرنة لأصحاب هذه المشاريع.

وقالت ملاك البابا ، مدير عام شركة فيزا العالمية في مصر، إن الشراكة مع باي ناس – الفائز بمسابقة فيزا للمشاريع والشركات الناشئة FinTech في يونيو 2019 لحلولها المالية المبتكرة- أحد أهدافنا لتطوير القطاع المالي في مصر والمنطقة.

وأكدت أن فيزا تعمل على تعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للمجتمعات.

من جانبه ، قال عاكف المغربي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك يحرص على الشراكة مع الشركات الناشئة المبتكرة التي تعمل على تسريع رؤيتنا لتعزيز الشمول المالي، وتقديم الخدمات المالية الرئيسية التي يمكن أن تعزز إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأضاف: “باى ناس paynas هى لاعب رئيسي في مشهد التكنولوجيا المالية في مصر وتختطو خطوات كبيرة في سد الفجوة بين قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والقطاع المالي، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من رحلتهم نحو النجاح”.

وتعليقًا على الشراكة الجديدة، قال محمد منير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باى ناس، إن الشركات الصغيرة تواجه تحديات أكبر على نطاق واسع فيما يتعلق بإدارة القوى العاملة ، إلى جانب إتاحة العروض المالية والمزايا الأخرى لموظفيها، ولقد صممنا حلاً شاملاً يحل هذه التحديات دفعة واحدة، وأقمنا الشراكات الإستراتيجية الصحيحة التي تضمن خدمة السوق المستهدفة بشكل فعال.

وأضاف:”في باى ناس، نحن ملتزمون بالترويج لشريحة ديناميكية جديدة وهى تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير المساواة في الوصول إلى التمويل والتأمين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتى تعد حجر الزاوية في مهمتنا “.

ومن جانبها قالت يارا العبد، الشريك المؤسس فى باي ناس، إن هناك إشارات إيجابية من السوق بالفعل من تجربتنا، ومن الواضح أن هناك رغبة قوية في أن يتم تضمين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر نشاطًا في النظام المالي، ولدينا خطط أكبر لكيفية تطوير التعاون مع عملاء الشركة، وبالدعم والثقة من مستثمرينا ومع شراكتنا الاستراتيجية سنضع هذه الخطط موضع التنفيذ.