السعودية تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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وكالات_ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6059 حالة.
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وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 125 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 360 ألفا و13 حالة.
كما لفتت إلى تسجيل 243 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 350 ألفا و792.
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