زيادات أسعار سيارات تويوتا كورولا وفورتشنر حتى 15 ألف جنيه

شاهندة إبراهيم – أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية الشعبية تويوتا زيادات سعرية على طرازين كورولا وفورتشنر، بقيم تراوحت بين 5 إلى 15 ألف جنيه.

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تويوتا كورولا

ووفقًا للأسعار الجديدة، باتت الفئة الأولى ذات ناقل الحركة الأتوماتيك من تويوتا كورولا بقيمة سعرية وصلت إلى 320 ألف جنيه، بدلًا من 315 ألف جنيه في السابق.

وجاءت الفئة الثانية بسعر جديد 355 ألف جنيه، مقارنة بنحو 350 ألف جنيه.

وسعرت الفئة الثالثة بنحو 385 ألف جنيه، في مقابل 380 ألف جنيه قبل الزيادة.

وأصبحت الفئة الرابعة تُقدم بسعر 405 ألف جنيه، بعدما كانت تُباع بنحو 400 ألف جنيه، بزيادة ثابتة بقيمة 5 آلاف جنيه للفئات الأربع الأولى.

أما الفئة الخامسة باتت تُعرض بنحو 460 ألف جنيه، بدلًا من 450 ألف جنيه، لترتفع بقيمة 10 آلاف جنيه.

تويوتا فورتشنر

قدم الوكيل المحلي الفئة القياسية من السيارة تويوتا فورتشنر COMFORT 2.7 L 2WDبقيمة 750 ألف جنيه، بدلًا من 740 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه.

وجاءت أيضًا فئة SMART 2.7 L 4WDبزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه، لتصبح بنحو 810 ألف جنيه، في مقابل 800 ألف جنيه.

وسعرت الفئة الثالثة ذات المحرك الكبير 4000 سي سي، بنحو 915 ألف جنيه، بدلًا من 900 ألف جنيه في السابق، بزيادة 15 ألف جنيه.