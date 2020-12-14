سعر الدولار يرتفع 1.19 قرش أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شاهندة إبراهيم – ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بمقدار تراوح بين قرش إلى قرشين في مجموعة واسعة من البنوك.

طالع.. متوسط سعر الدولار يستقر حول 15.75 جنيه للبيع

وارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه، بمقدار 1.19 قرش، ليبلغ 15.6694 جنيه للشراء و15.7694 جنيه للبيع، مقابل 15.6575 جنيه للشراء ونحو 15.7575 جنيه للبيع، بختام تعاملات الأمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى صعيد أسعار الصرف على شاشات البنوك، ارتفع الدولار الأمريكي بنحو قرشين في أكبر بنكين حكوميين: الأهلي المصري ومصر، إلى مستوى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في مقابل 15.64 جنيه للشراء و154.74 جنيه للبيع بالأمس.

ورفع كل من: البنك التجاري الدولي CIB والأهلي الكويتي وعوده مصر، سعر صرف الدولار بواقع قرشين أيضا، ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، بدلًا من 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار قرشا واحد في بنكي المصرف العربي الدولي والإسكندرية، محققًا 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، بدلًا من 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وزاد الدولار قرشًا واحدًا في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، بدلًا من 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وفي المقابل استقر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند مستوى الأمس دون تغيير مسجلًا 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل ارتفاعا طفيفا للغاية في تعاملات أمس الأحد، مرتفعا بنحو 0.28 قرشا، إذ بلغ يوم الخميس الماضي، 15.6547 جنيه للشراء، و15.7547 جنيه للبيع.