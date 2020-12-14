الموافقة لأبوظبي على شراء 10.3% بشبكة تابعة لتليكوم إيطاليا بقيمة 608 ملايين دولار

العربية دوت نت – قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين، إن الحكومة الإيطالية منحت أكبر صندوق سيادي في إمارة أبوظبي ضوءا أخضر مشروطا للاستثمار في شبكة تابعة لشركة الاتصالات تليكوم إيطاليا.

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وأشار مصدر رابع إلى أن البيع المزمع سيعطي أبوظبي حصة غير مباشرة 10.3% في الشبكة في صفقة قيمتها نحو 500 مليون يورو (608 ملايين دولار).

وتتمتع الحكومة الإيطالية بسلطة منع العروض غير المرغوب فيها في قطاعات تعتبر ذات أهمية استراتيجية مثل الاتصالات والبنوك والصحة.

ووافقت تليكوم إيطاليا في أغسطس على أن تبيع إلى كيه.كيه.آر الأميركية للاستثمار حصة 37.5% في شركة حديثة التأسيس هي فايبركوب، التي ضمت إليها شبكة للربط بين الكبائن الموجودة في الشوارع والمنازل.

ومنحت روما الضوء الأخضر لهذا الاستحواذ في نوفمبر. وبعد الموافقة الأولى، أبلغت كيه.كيه.آر الحكومة بنيتها بيع ما يصل إلى 30% من الوحدة التي ستمتلك تلك الحصة إلى شركة إنفينيتي إنفستمنتس التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها لحساسية الأمر، إن مجلس الوزراء وافق على الاتفاق بشروط في 10 ديسمبر. ولم تتضح تلك الشروط حتى الآن.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإيطالي وجهاز أبوظبي للاستثمار وكيه.كيه.آر عن التعقيب.