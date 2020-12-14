مشتريات المصريين والعرب ترفع البورصة قرب مستوى 11100 نقطة

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

طالع.. تضاؤل آمال البورصة المصرية في كسر مستويات جديدة أواخر أيام 2020

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، وأغلق عند مستوى 11047 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني، انخفاضا بنسبة 0.26%، وأغلق عند مستوى 62.51 جنيه.

وارتفع كل من EGX70 ، EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.88%، و 0.8% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.605.517 مليار جنيه، على 186 شركة من خلال 48.592 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 93 شركة مقابل تراجع 57 في حين لم تتغير أسعار 36.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بمبلغ 44.238 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 48.9 مليون جنيه، مقابل 4.661 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 6.948 مليون جنيه، منها 4.318 مليون جنيه للمؤسسات، و2.630 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 51.186 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 56.417 مليون جنيه، مقابل 5.230 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 84.05% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.7% والعرب على 6.25% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 24.24% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.75%.

وتصدر سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.76%، تلاه سهم الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – الإسكندرية بنسبة 7.34%، ثم سهم العبوات الطبية بنسبة 6.68%.

في حين تصدر سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.99%، تلاه سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 6.77%، ثم سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 5.19%.

ويرى إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستشارات، أن كلا من قطاع البتروكيماويات والبنوك والعقارات لا يزالوا متماسكين أمام التحديات التي فرضتها كورونا على البورصة منذ مارس الماضي، والضعف الذي تشهدة بالربع الأخير من العام.

ورشح النمر القطاعات الثلاث لتحقيق معدلات نمو جديدة على المدى المتوسط، خاصة في حال إصدار القرار المنتظر بخفض أسعار الطاقة.

وأرجع ضعف مؤشر البورصة الرئيسي في التمسك بالمكاسب الطفيفة إلى الأداء الباهت لسهم البنك التجاري الدولي.

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستشارات أن يشهد الأسبوع الأخير من ديسمبر كسر القالب العرضي في حال اختراق التجاري الدولي لمستوى 66 جنيه.

ومن جانبه، قال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن غياب القوى الشرائية المؤثرة للمؤسسات انعكست سلبا على أداء الأسهم القيادية، وهو ما يسبب ضعف تماسك مؤشر البورصة الرئيسي بأي مكاسب.

ومع ذلك، يتوقع فتحي أن نختم سوق المال المصرية آخر أيام ديسمبر الجاري على ارتفاع جماعي، بدعم من قطاع البنوك والعقارات.

وجدد رهانه أيضا على كلا القطاعين في قيادة موجة الصعود المرتقبة من البورصة بالربع الأول من 2021.