مصر تدين حادث استهداف ناقلة نفط بميناء جدة في السعودية

دوت الخليج – أعربت مصر عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك عبر زورق مفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة. طالع.. السعودية تؤكد تعرض سفينة وقود في جدة لهجوم بقارب مفخخ وأعادت مصر تأكيد استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية. كما أكدت مصر مجددا موقفها الثابت المتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه.

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